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23.05.2020 - 10:00 |

EFT - Havale bugün yapılır mı? Sokağa çıkma yasağında mobil bankacılık aktif mi?

Telefon bankacılığı üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bugün EFT ve ya havale yapılıyor mu öğrenmek istiyor. Toplam 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında bir yere para göndermesi ve ya bir yerden para bekleyen vatandaşlar EFT ve ya havale işlemi gerçekleştirmek istiyor. Peki 4 gün boyunca EFT - Havale yapılır mı?

EFT - Havale bugün yapılır mı? Sokağa çıkma yasağında mobil bankacılık aktif mi?

Bugün Ramazan Bayramı arefesi...Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek ve Salı günü sona erecek. Bu süre zarfında telefon bankacılığında işlem yapmak isteyen vatandaşlar, EFT ve havale işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. EFT - Havale 4 günlük sokağa çıkma yasağında aktif olacak mı?

EFT - HAVALE YAPILIYOR MU?

4 günlük sokağa çıkma yasağında EFT işlemleri yapılamayacak. Havale işlemleri ise yapılabilecek.

İsimsiz Kahramanlar CNN TÜRK'teCNN TÜRK, 24 Mayıs Pazar akşamı saat 18:00’de, İsimsiz Kahramanlar adlı belgeseli ekrana getirecek.
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