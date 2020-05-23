EFT - Havale bugün yapılır mı? Sokağa çıkma yasağında mobil bankacılık aktif mi?

Bugün Ramazan Bayramı arefesi...Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek ve Salı günü sona erecek. Bu süre zarfında telefon bankacılığında işlem yapmak isteyen vatandaşlar, EFT ve havale işlemleri hakkında bilgi almak istiyor. EFT - Havale 4 günlük sokağa çıkma yasağında aktif olacak mı?

EFT - HAVALE YAPILIYOR MU?

4 günlük sokağa çıkma yasağında EFT işlemleri yapılamayacak. Havale işlemleri ise yapılabilecek.