Ege’de gemi ve uçaklarla eğitim

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.