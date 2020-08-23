23.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Ege’de gemi ve uçaklarla eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.