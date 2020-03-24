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24.03.2020 - 18:00 | | DHA

Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Eğitimciler Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) televizyon programında, EBA TV'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Eğitim-Bir-Sen'den gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtildi. Bunun son örneğinin, öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak yapan kadın öğretmenlere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, corona virüs salgını nedeniyle EBA TV’de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak ‘facia’ nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir. Eğitim Bir Sen olarak, millî ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" denildi.

Açıklamada ayrıca Can Ataklı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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