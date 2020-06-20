Eğitim yılı resmen sona erdi! Selçuk: Büyük iş başardınız

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci için yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla paylaşımda bulundu. Çocukların büyük bir iş başardığını belirten Selçuk, “Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBA’ya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün (dün) karne günü. Notlar sizindir ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun” ifadesini kullandı.



Velilere de ‘karne’



“Uzaktan Eğitimin Anne Baba Karnesi”ne ilişkin görseli de paylaşan Selçuk, “Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür” dedi. Selçuk’un paylaştığı karnede, velilere; “Uzaktan Eğitime Destek Olma”, “Çocuklarla Oyun Oynama”, “EBA TV Takibi”, “Birlikte Keyifli Vakit Geçirme”, “Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma”, “Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme” konularından “5/Pekiyi” notu verildi.



Selçuk, tüm öğretmenlere gönderdiği teşekkür mesajında da “Uzaktan eğitimle, ekip olmayı, öğretmenlerin her koşulda eğitimi nasıl omuzlayıp götürebileceğini, çocuğun elini nasıl sımsıkı tutabileceğini, nasıl çözümün bir parçası olabileceğini gösterdiniz. Asla yeterli gelmeyeceğini bildiğim bir teşekkürle emekleriniz için teşekkür ediyor, güzel ve sağlıklı günlerde okullarımızın kapısını hep birlikte açmayı temenni ediyorum” dedi.