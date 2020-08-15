Eğitimde sır 10 saat! Pet şişeden çektiği duman sonrası gördükleri şoke etti

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir 'nefes eğitim merkezi'nde genç bir kadının yaşadıkları tüyleri ürpertti. İddialara göre, 36 yaşındaki Zeliha D., arkadaşının tavsiyesi üzerine özel bir nefes eğitim merkezine gitti. Merkez, bir apartman dairesinde sağlıklı yaşam desteği vermek üzere kurulmuştu. Öğrencilere ilk başta bir diyet programı veriliyor ve programda kırmızı et, şekerli yiyecekler, çay ve kahve tüketilmemesi gerektiği yazıyordu.

UYUŞTURUCU MU İÇİRDİLER?

12 Mayıs günü eğitime başlayan genç kadın, diğer öğrencilerle birlikte seansa başladı. Olay günü, hocalar tarafından öğrencilere sakinleştirici etkisi bulunan bir çay ikram edildi. Çayla birlikte yapılan sohbetin hemen ardından nefes eğitimi başladı. Yarım litrelik pet şişeleri ağızlarına alan öğrenciler dağıtılan uyku bandı ile gözlerini kapatıp mindere uzandı. Zeliha D. de hocaların söylediklerini yaptı. Bu sırada iddiaya göre genç kadının ağzına pet şişeden ağır bir koku ve bitki tadı geldi. Ardından rahatladığını hissetti.

SİS TABAKASI OLUŞTU

Zeliha D., bu sırada nerede olduğunun farkında değil, değişik duygular içerisinde mutluydu. Bu sırada eğitmen öğrencilerle sohbet etmeye çalışıyor, içinde bulundukları durumu sorguluyordu. Zeliha D.'nin iddiasına göre, odada bir sis tabakası mevcuttu.

"HALININ ÜSTÜNDE UÇUYORUM, SÜREKLİ KOŞMAK İSTİYORUM"

Aradan geçen kısa bir süre sonra genç kadın halının üstünde uçtuğunu hissetmeye başladı. İddiaya göre, pet şişe üzerinden soluduğu havadan bir süre sonra kendinden geçen ve 10 saat boyunca kendine gelemeyen genç kadın, ayıldıktan sonra sürekli koşmak istiyor ve garip hareketler sergiliyordu. Mide bulantısı, kaygılanma hissi ve kusma ihtiyacı yaşan genç kadın, tüm bu yaşadıkları için 4 bin lira para ödedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kendisine geldikten sonra kurstan ayrılmak için kurs yetkilisiyle konuşan genç kadın, kendisine ne yapıldığını sorgulayınca tepkiyle karşılaştı. Daha sonra polis merkezine giderek anlattı. Savcılığa intikal ettirilen durum sonrası genç kadına uyuşturucu madde verildiğinden şüphelenip kıl, kan ve tükürük örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.