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11.02.2020 - 09:14 | | Ä°HA/AA

EÄŸitime kar engeli! Okullar tatil edildi

MuÅŸâ€™un Varto ilÃ§esi, KarabÃ¼k'Ã¼n Eskipazar ve Yenice ilÃ§elerinde, fÄ±rtÄ±na nedeniyle eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildi.

EÄŸitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Varto ilÃ§esinde etkili olan ve hayatÄ± olumsuz etkileyen fÄ±rtÄ±na, vatandaÅŸlara zor anlar yaÅŸatÄ±yor. FÄ±rtÄ±na nedeniyle Varto KaymakamlÄ±ÄŸÄ± da ilÃ§e merkezi ile kÃ¶ylerdeki okullarda, eÄŸitime bir gÃ¼n ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

KaymakamlÄ±k, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personelin de izinli sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

KARABÃœK

KarabÃ¼k'Ã¼n Eskipazar ve Yenice ilÃ§elerinde devam edenÂkar nedeniyle taÅŸÄ±malÄ± Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitime bugÃ¼n araÂ  verildi.Â 

KarabÃ¼k Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, iki gÃ¼nÂ  Ã¶nce baÅŸlayan ve aralÄ±klarla devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kÃ¶y yollarÄ±nda oluÅŸturduÄŸuÂ  olumsuz koÅŸullar nedeniyle taÅŸÄ±mayla gelen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in okullar Eskipazar veÂ  Yenice ilÃ§elerinde bugÃ¼n tatil edildi.

DiÄŸer Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim devam ediyor.Â Â 

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YanlÄ±ÅŸ metroya binen yolcu dÄ±ÅŸarÄ± atladÄ±Rusyaâ€™da bir yolcu yanlÄ±ÅŸ metroya binince acil durum kilidini açÄ±p metrodan dÄ±ÅŸarÄ± atladÄ±.
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