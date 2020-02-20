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20.02.2020 - 01:13 | | AA

Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Son dakika gelen haberine göre; yoğun kar yağışı okulları tatil ettirdi. Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime kar engeli! Tatil edildi

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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