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04.11.2020 - 11:29 | | DHA

Eğlence mekanlarında koronavirüs baskını!

Bursa’da polis tarafından eğlence mekanlarında yapılan koronavirüs denetiminde, 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza kesildi.

Eğlence mekanlarında koronavirüs baskını!
Eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi! 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
Eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi! 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
Eğlence mekanlarında koronavirüs denetimi! 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle denetimlerini arttırdı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde de maske ve mesafe kontrolü gerçekleştirildi. Nilüfer ilçesindeki eğlence mekanlarındaki denetimde, 229 kişiye UYAP sorgulaması yaptı. 7 mekanda sigortasız işçi çalıştırıldığı, 3 mekanın canlı müzik belgesi olmadığı, 2 mekanın ruhsatında değişiklik yapıldığı, 7 mekanının yetkilisinin ise mesul müdürlük belgesi olmadığı tespit edildi. Mekan sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, sosyal mesafe kurallarına uymayan 79 müşteriye toplam 248 bin 850 lira ceza uygulandı.

Denetimde bir eğlence mekanındaki kalabalık da dikkat çekti. Canlı müzik belgesi olmamasına rağmen canlı müzik yapılan mekanda kurallara uymayanlara ceza uygulandı.

Bazı müşteriler, ekiplerin tuttukları tutanaklara imza atmak istemedi.

 

 

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