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26.01.2021 - 11:00 | | DHA

Eğlence merkezine baskın! 11 kişi yakalandı

Antalya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eğlence merkezine operasyon düzenlendi. 11 kişinin bulunduğu mekanda toplam 34 bin 650 lira para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi V.D halkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece operasyon düzenledi.

Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi. Eğlence mekanında bulunan 11 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

İşletme sahibi V.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.

 

Direğe dayalı halde cansız bedeni bulunduAntalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
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