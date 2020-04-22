Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Trafikte 18 yaşın altındaki ya da ehliyetine el konulan kişiler ciddi kazalara sebep olabilmektedir. O yüzden caydırıcı miktarda ehliyetsiz araba sürme cezaları 2020 yılı itibariyle güncellenmiş durumda. Aynı zamanda ehliyetini yanında bulundurmayan kişiler de yine bu cezaya maruz kalmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Duruma bağlı olarak güncellenmiş 2020 ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir. Eğer aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa bunun bedeli 2473 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde eğer ödenirse %25 gibi bir indirim miktar üzerinden yapılmaktadır.

Ancak eğer ehliyetsiz araç kullanan kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu ceza 2 katına çıkmaktadır. Yani 4946 TL’ye yükselir. O yüzden mutlaka trafiğe ehliyetsiz çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bu durum hem yasalara uymak hem de ciddi cezalara maruz kalmamak adına büyük öneme sahiptir.

2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Güncellenmiş olan ehliyetsiz araba sürmenin cezası 2020 yılı itibariyle 2473 TL olarak belirlendi. Bu durum bütün farklı araçlar için ortak şekilde ele alınmaktadır. Trafikte aktif şekilde araç kullanırken eğer yanınızda ehliyetiniz yoksa ya da henüz ehliyet almamışsanız bu cezaya maruz kalabilirsiniz.