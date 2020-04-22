MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası
ABONE OL
22.04.2020 - 22:59 |

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

2020 yılı itibariyle güncellenen ehliyetsiz araç kullanmanın cezası caydırıcı bir noktaya ulaştı. Pek çok kişi bu konuda bilgi sahibi olmaya çalışmakta ve internetten araştırma yapmaktadır. Peki, ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? 2020 ehliyetsiz araba sürmenin cezası hakkında bilinmesi gerekenler.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar? 2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Trafikte 18 yaşın altındaki ya da ehliyetine el konulan kişiler ciddi kazalara sebep olabilmektedir. O yüzden caydırıcı miktarda ehliyetsiz araba sürme cezaları 2020 yılı itibariyle güncellenmiş durumda. Aynı zamanda ehliyetini yanında bulundurmayan kişiler de yine bu cezaya maruz kalmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?

Duruma bağlı olarak güncellenmiş 2020 ehliyetsiz araç kullanma cezası değişkenlik göstermektedir. Eğer aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa bunun bedeli 2473 TL olarak belirlenmiş durumda. 15 gün içerisinde eğer ödenirse %25 gibi bir indirim miktar üzerinden yapılmaktadır.

Ancak eğer ehliyetsiz araç kullanan kişi aynı zamanda aracın sahibi değilse bu ceza 2 katına çıkmaktadır. Yani 4946 TL’ye yükselir. O yüzden mutlaka trafiğe ehliyetsiz çıkmamaya özen gösterilmelidir. Bu durum hem yasalara uymak hem de ciddi cezalara maruz kalmamak adına büyük öneme sahiptir.

2020 Ehliyetsiz Araba Sürmenin Cezası

Güncellenmiş olan ehliyetsiz araba sürmenin cezası 2020 yılı itibariyle 2473 TL olarak belirlendi. Bu durum bütün farklı araçlar için ortak şekilde ele alınmaktadır. Trafikte aktif şekilde araç kullanırken eğer yanınızda ehliyetiniz yoksa ya da henüz ehliyet almamışsanız bu cezaya maruz kalabilirsiniz.

    İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımıİletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Türkiyenin Çocukları” temasıyla saat 21:00’da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu? Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

    2020 Egzoz Cezası Ne Kadar Oldu? Gürültülü Egzozlar İçin Alınan Ceza Nereye Ödenir?

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Çakar Lamba Takma Ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Çakar Lamba Maddesinin Detayları...

    Çakar Lamba Takma Ve Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? 2020 Çakar Lamba Maddesinin Detayları...

    Sıradaki Haber