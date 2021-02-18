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18.02.2021 - 11:24 |

Ehliyetsiz Motosiklet Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Motor Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiğe çıkmak hem sürücü hem de diğer araç sahipleri için oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu sebeple de hem binek araba hem de motosiklet sürücülerinin ehliyet kontrolleri disiplinli bir şekilde yapılmaktadır. Peki, ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası ne kadar? 2021 ehliyetsiz motor sürmenin cezası nedir? Sizin için yeni dönemde ehliyetsiz motor sürme cezalarını detaylı şekilde hazırladık.

Ehliyetsiz Motosiklet Kullanma Cezası Ne Kadar? 2021 Ehliyetsiz Motor Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası e- devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Kişisel hesaplarda sürücü için belirlenen para cezalarına yer verilmektedir.

Ehliyetsiz Motosiklet Kullanma Cezası Ne Kadar?

Ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası her yıl farklı tutarlarda belirlenmektedir. Bu konuyla alakalı verilen ceza tutarları, sürücünün şartları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Buna göre ehliyetsiz sürücünün motosikletin sahibi olması ya da olmaması trafik cezasını belirleyen temel unsurdur. Ayrıca ehliyeti olmasına rağmen, kontrol esnasında üzerinde taşımayan sürücülere de farklı cezalar yazılmaktadır.

2021 Ehliyetsiz Motor Sürmenin Cezası

Ehliyetsiz motosiklet sürme için verilen cezalarda sürücü, aracın sahibi değilse normal cezanın 2 kat fazlasını ödemektedir. Ayrıca bu durumda sürücünün yanı sıra, araç sahibine de trafik cezası yazılmaktadır. 2021 yılı için belirlenen ehliyetsiz motosiklet kullanmanın cezaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 - Motosiklet sahibinin ehliyetsiz araç kullanması: 2698 TL

 - Motosikletin sahibi dışında birinin ehliyetsiz araç kullanması: 5396 TL

 Ehliyetsiz araç kullanırken yazılan trafik cezaları e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Kişiye yazılan cezanın erken ödenmesi durumunda, ceza üzerinden %25 değerinde indirim yapılmaktadır.

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