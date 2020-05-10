MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı
ABONE OL
10.05.2020 - 16:29 | | AA

Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde yakalanan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis, 46 N 2265 plakalı otomobili durdurdu.

Çalışma izin belgesini gösteren sürücü Sefa Y'nin (31) ehliyetine bir süre önce el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Ekiplerin kendisine ceza yazacağını anlayan Sefa Y, "Yanımda ehliyetli birisi var. Zor günlerden geçiyoruz bir göz yumun. Üç günden beri teyzemin oğlu kullanıyordu bugün ben aldım. Mezarlığa gittik geldik." dedi.

Sürücüye ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası uyguladı.

 

Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçtiDünya hala korona virüsün pençesinde mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yol çalışmasında korkutan doğal gaz patlaması!

Yol çalışmasında korkutan doğal gaz patlaması!

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

81 ile genelge gönderildi! İşçi, memur milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Ivanka Trump'ın asistanında koronavirüs çıktı

Survivor Makbule Karabudak kimdir? Corona virüse yakalanan Makbule'nin sağlık durumu nasıl?

Survivor Makbule Karabudak kimdir? Corona virüse yakalanan Makbule'nin sağlık durumu nasıl?

Sıradaki Haber