Ehliyetsiz sürücü sokağa çıkma kısıtlaması denetimine takıldı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis, 46 N 2265 plakalı otomobili durdurdu.

Çalışma izin belgesini gösteren sürücü Sefa Y'nin (31) ehliyetine bir süre önce el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi.

Ekiplerin kendisine ceza yazacağını anlayan Sefa Y, "Yanımda ehliyetli birisi var. Zor günlerden geçiyoruz bir göz yumun. Üç günden beri teyzemin oğlu kullanıyordu bugün ben aldım. Mezarlığa gittik geldik." dedi.

Sürücüye ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira para cezası uyguladı.