17.11.2020 - 14:21 | | DHA
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında ekip otosuna çarptı
Çorum’da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında polis otosuna çarptı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Olay, gece saatlerinde Emek ile Cengiz Topel caddelerinin birleşimindeki Milönü kavşağında meydana geldi. Denetimlerde bulunan polis ekipleri, şüphe üzerine Ümit S. (23) yönetimindeki 55 UA 924 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ‘dur’ ihtarına uymadı, polis ekipleri de peşine düştü.
Yaşanan kovalamaca sırasında, Ümit S. yönetimindeki otomobil, ekip otosuna çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Gözaltına alınan Ümit S.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Hakkında 2 bin 900 lira para cezası uygulanan sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.