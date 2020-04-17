Ehliyetsiz ve alkollü sürücü park halindeki otomobile çarptı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Yedişehitler Mahallesi 110. Cadde’de saat 05.00 sıralarında Cuma Pazarı istikametinden gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 32 AP 011 plakalı araç, park halinde bulunan Durmuş K.’ye ait 07 GZN 71 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 32 AP 011 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Ö. ve araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluşurken, sürücünün ehliyetsiz ve 180 promil alkollü olduğu öğrenildi.