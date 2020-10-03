Ekinezyalar açacak kadınlar kazanacak

Ekinezya, anavatanı Kuzey Amerika olan tıbbi aromatik bir bitki. Son yıllarda soğuk algınlığı ve nezle için kullanımı giderek artan ekinezya, artık Türkiye’de de yetiştiriliyor. Bursa İl Tarım Müdürlüğü’nün Karacabey’de bir süredir gerçekleştirdiği deneme ekimi, Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi eliyle tarlaya taşındı. Yaklaşık 1.5 dönüm alanda ekinezya yetiştiren kadınlar ilk hasadı geçtiğimiz günlerde yaparken, deterjan firması ABC de ‘Yeri Yerinde’ projesi kapsamında kadın kooperatifine kurutma tesisi yapımı için maddi destekte bulundu. Kurutma tesisine kavuşan kadınlar, artık kuruttukları ekinezyayı kendi markalarıyla doğrudan aktarlara satabilecek.



Yıllık 350 bin TL gelir



Kooperatifteki 30 kadının bu yıl ekinezyadan yaklaşık 350 bin lira gelir elde etmesini planladıklarını kaydeden Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız, “Bursa Tarım İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde özel sektörle işbirliği yapabilmek çiftçi kadınlar için çok değerli. Hayallerimizi süsleyen tıbbi aromatik bitkiyi yetiştirmeyi başarmıştık. Şimdi de ABC’nin desteğiyle teknik ekipman eksiğimizi gidermiş olduk. Artık, ekinezyamızı tarladan kesip, kurutma tesisimizde kurutup paketleyeceğiz ve Türkiye’nin her noktasını satabileceğiz. Elde ettiğimiz gelir de yine kadınlarımız için kullanılacak” dedi.









‘Hazine değerinde’



Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül de, tıbbi ve aromatik bitki tarımının Türkiye için adeta hazine değeri taşıdığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Tarımda bir diğer önemli değerimiz de; kadınlar. Tarımda kadınlarımızın erkeklerden daha fazla değer yarattığını söyleyebilirim. Bursa’da çiftçiliği büyük oranda kadınlarımız ile yürütüyoruz. Bu yıl kadınlar eliyle ekinezya hasat ettik. Umuyorum kadın kooperatifimiz hem ekinezyası hem de diğer ürünleriyle ulusal bir marka haline gelecektir.”



30 kadına gelir



Ekinezya içeren sıvı sabun üretimine başladıklarını ve bu sabunun satışından elde edilen karın, kooperatif üyesi kadınlara bağışlanacağını söyleyen ABC Detarjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer de, 30 kadına gelir sağlayacak olmanın ve kadınların gözündeki pırıltıyı görmenin firmaları için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.