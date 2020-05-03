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03.05.2020 - 11:19 | | DHA

Ekipler şaşkına döndü! Litrelerce zeytinyağı ve sabun...

Bursa’da, kaçak 420 litre zeytinyağı ve 740 litre sıvı ev sabunu üretimi yapan 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Ekipler şaşkına döndü! Litrelerce zeytinyağı ve sabun...

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde bir evde kaçak dezenfektan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından dün yapılan operasyonda, kaçak üretilen 1’er litre olarak şişelenmiş toplamda 420 şişe zeytinyağı, 740 litre sıvı el sabunu ve sabunları öğütmek için kıyma makinesi ele geçirildi. Operasyonda, M.Y., G.A. ve S.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise dezenfektana rastlanmadı. Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüpheliye ayrıca İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer TL'den toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

 

 

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