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15.11.2020 - 16:59 | | İHA

Ekipler Taksim’de sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı!

Taksim’de polis ve zabıta ekipleri maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi yaptı. Ekipler kurallara uymayan çok sayıda kişiye ceza kesti.

Ekipler Taksim’de sigara kuralına uymayanlara göz açtırmadı!
İstanbul'da korona denetimi! Çok sayıda kişiye ceza kesildi
İstanbul'da korona denetimi! Çok sayıda kişiye ceza kesildi
İstanbul'da korona denetimi! Çok sayıda kişiye ceza kesildi
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Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler maske, sosyal mesafe ve sigara kuralına uymayan vatandaşlara göz açtırmadı.

Kurallara uymayanların çoğunluğunu yabancı turistler oluştururken, polis ve zabıta çok sayıda kişiye 900 lira idari para cezası kesti. Yabancı turistlerin çoğunluğunun pasaportlarının yanında olmaması ise dikkat çekti. Bir vatandaş ise gazetecilerin ‘Neden sigara içiyorsunuz?’ sorusuna "Bilmiyordum, şu an öğrendim” cevabını verdi. Ekipler ayrıca drone yardımı ile havadan da denetimlerini sürdürdü.

Sigara yasağının ardından İstiklal Caddesi'nde denetim yapan ekipler, hem uyarılarda bulundu hem de sigara içenlere ceza kesti.

 

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