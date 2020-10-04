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04.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ekmek arası uyuşturucu

Uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik olarak çalışma yapan Beylikdüzü İlçe ekipleri, geçtiğimiz hafta ilçede oturan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen bir şahısı gözaltına aldı.

Ekmek arası uyuşturucu
FERİT ZENGİN İstanbul

Kullanıcı olduğu netleştirilen şahıs tedavi için AMATEM’e sevk edilirken, polis kullanıcının verdiği ifade doğrultusunda kovuşturmayı derinleştirdi. Tedavi altına alınan kişinin uyuşturucuyu Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi’nde bir sokakta, kolunda ‘şahin’ dövmesi bulunan bir kişiden aldığını söylemesine üzerine, şüpheli şahıs belirlendi. Takip sırasında bir otomobil içerisindeyken polisleri fark edince gaza basarak kaçmaya çalışan şüpheliyle polis arasında aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Beylikdüzü sınırları dışına taşan ve Esenyurt’a kadar devam eden kovalamaca, Süleymaniye Mahallesi’nde bir evin önünde son buldu.

Esenyurt ekiplerinin de destek verdiği kovalamacada şüphelinin bir eve girdiği belirlendi. Bir süre kapıyı açmayan şahıs kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Etkisiz hale getirilerek üst araması yapılan ve kolunda şahin dövmesi bulunduğu görülen şahısın üzerinden Rami A. adına kayıtlı Suriye kimliği çıktı. Gözaltına alınan ve üzerinde az miktarda uyuşturucu bulunduğu öğrenilen Rami A.’nın yakalandığı evde yapılan detaylı aramada ise evin mutfak kısmında alt kısmı açılarak içerisine esrar zulalanmış iki kutu süt ile bir poşet içinde bulunan tandır ekmekleri içerisine saklanmış esrar buldu. Gözaltına alınıp emniyete götürülen Rami A.’nın incelenen telefonundan kendisiyle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu beş uyuşturucu satıcısı daha gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklandı.

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