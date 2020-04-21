21.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Ekmek dağıtımına animasyonlu anlatım
İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı. Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi.