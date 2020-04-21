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21.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ekmek dağıtımına animasyonlu anlatım

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek dağıtımının valilikler koordinasyonunda olmasının önemi anlatan animasyon hazırladı.

Ekmek dağıtımına animasyonlu anlatım

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan animasyonda, ekmek dağıtımının valiliklerin koordinasyonunda olduğundan her haneye eşit sayıda ekmek dağıtılacağı vurgulandı. Koordinasyonun valiliklerce sağlanmadığında ise dağıtıcıların evlere eşit miktarda ekmek ulaştıramayacağına işaret edildi. 

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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