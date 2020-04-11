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11.04.2020 - 15:31 | | DHA

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağındaki sipariş güldürdü! Ekmek fırınından bakın ne istedi

Son dakika haberlere göre, Antalya'da, fırıncılar sipariş veren vatandaşlara ekmekleri kapılarına kadar götürüp teslim ediyor. Ancak fırıncılara, ekmeğin yanı sıra sigara, içecek, fıstıklı baklava gibi siparişler veren telefonlar da geliyor.

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağındaki sipariş güldürdü! Ekmek fırınından bakın ne istedi

İçişleri Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, fırınlar çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Fırınlar, ekmek siparişlerini kapalı kasa kamyonetler ile adreslere ulaştırdı.

İLGİNÇ İSTEKLER DE VAR

Kent merkezinde fırını bulunan Ali Danış, sabah saatlerinden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç siparişler geldiğini de kaydetti. Danış, “Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.

Fırın sahibi Cihan Kolçak da ekmek siparişlerinin iyi olduğunu, sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini, böylece mağduriyet yaşanmasını engellediklerini söyledi.

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağındaki sipariş güldürdü Ekmek fırınından bakın ne istedi

Ateşi yüksek çıkınca hemen test yapıldı! Bir de maske takmışlar...Çorum'da kurusıkı tabancayla girdikleri evde Irak uyruklu Roya Majet'in (31) 4 bin lirasını gasbeden 2 kişi ile onlara yardımcı olan Irak uyruklu Ayla E.H. tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Ayla E.H.'ın ateşi 38 derece ölçülünce corona virüs testine tabi tutuldu. Testi negatif çıkan kadın cezaevine gönderildi.
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