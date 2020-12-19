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19.12.2020 - 20:50 | | DHA

Ekmek pişirip koronavirüsü yaydılar! 72 kişi...

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesi sonucu koronavirüsün yayılması nedeniyle uygulanan 10 günlük karantina sonlandırıldı.

Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıkta 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi'nde 5 Aralık'ta kadınlar, kış öncesi birlikte ekmek pişirdi. Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Ekmek pişirip koronavirüsü yaydılar 72 kişi...

Hastanede testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı. Kadınlar evlerinde karantinaya alındı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği 9 Aralık'ta karantina altına alındı. Bu süreçte test yapılan 72 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 71 kişi evlerinde tedavi görürken, 1 kadının ise, Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mahalleye uygulanan 10 günlük karantina süresi ise, bugün sonlandırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallelinin pazartesi gününden itibaren dışarı çıkacağı bildirildi.  

 

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