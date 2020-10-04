ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS ne zaman yapılacak? 8 Eylül'de ÖSYM yaptığı duyuru ile 11 Ekim'de uygulanması planlanan EKPSS'nin ertelendiğini duyurdu. ÖSYM tarih vermezken binlerce memur adayı EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? sorununu son günlerde sık sık sormaya başladı. Peki yeni gelişme var mı?

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yeni bir açıklama yok. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Kurum son olarak şu açıklamayı yapmıştı: Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI