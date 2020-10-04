MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?
ABONE OL
04.10.2020 - 16:19 |

ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için adaylar günlerdir haber bekliyor. ÖSYM'nin sitesi sık sık ziyaret edilirken herhangi bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Binlerce kişi yoğun bir şekilde EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? diye soruyor.

ÖSYM'den EKPSS açıklaması geldi mi? EKPSS ne zaman yapılacak?

EKPSS ne zaman yapılacak? 8 Eylül'de ÖSYM yaptığı duyuru ile 11 Ekim'de uygulanması planlanan EKPSS'nin ertelendiğini duyurdu. ÖSYM tarih vermezken binlerce memur adayı EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? sorununu son günlerde sık sık sormaya başladı. Peki yeni gelişme var mı?

EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yeni bir açıklama yok. Yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Kurum son olarak şu açıklamayı yapmıştı: Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

    İstanbul'daki Azerbaycanlılar bir araya geldiİstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılar, ülkelerinin kendi topraklarında Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleyi desteklemek için bir araya geldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

    Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    Mtv Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Mtv Nasıl Hesaplanır?

    Mtv Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Mtv Nasıl Hesaplanır?

    Sıradaki Haber