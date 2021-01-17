EKPSS tercihleri 13 Ocak'ta başladı ve 19 Ocak'a kadar devam ediyor. Binlerce kişi başvurularını tamamladı, işlemlerini tamamlamayanlar ise kılavuzu dikkatlice inceleyip tercihlerini yapmaya çalışıyor. Bugünlerde sıkılıkla sorulan soru ise "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?" şeklinde...

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.