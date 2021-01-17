MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?
ABONE OL
17.01.2021 - 16:10 |

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?

EKPSS tercihleri alınmaya devam ediliyor. Son başvurular 19 Ocak'ta son buluyor. İşlemlerini tamalayanlar ise "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte konuya dair bilgiler...

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?

EKPSS tercihleri 13 Ocak'ta başladı ve 19 Ocak'a kadar devam ediyor. Binlerce kişi başvurularını tamamladı, işlemlerini tamamlamayanlar ise kılavuzu dikkatlice inceleyip tercihlerini yapmaya çalışıyor. Bugünlerde sıkılıkla sorulan soru ise "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?" şeklinde...

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldiGelen bir son dakika haberine göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet