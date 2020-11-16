EKPSS soru ve cevapları binlerce memur adayının gündeminde... Dün sınav biter bitmez, adaylar ÖSYM'ye girip sürekli bir gelişme olup olmadığını kontrol etti. Adaylar, araştırmalarını sürdürürken yoğun bir şekilde "EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

EKPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS soru ve cevapları için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Fakat daha önceki sınavları incelediğimizde soru ve cevapların en geç 2 gün içinde açıklandığını biliyoruz.

EKPP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin geçtiği takvime göre EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.