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26.01.2021 - 07:23 |

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi merak konusu olmuştu. Adaylar günlerdir "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye sorup bir duyuru olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya dair bilgiler...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihleri 13-19 Ocak tarihleri arasında alındı. Aradan 1 hafta geçti ve her geçen gün sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adayların dilinden ise "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu eksik olmuyor. Peki ÖSYM'den bir duyuru var mı?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

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