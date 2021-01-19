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19.01.2021 - 11:13 |

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru var mı?

EKPSS tercihleri bugün sona eriyor. Binlerce kişi başvurularını tamamlarken sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı. Her adayın dilinde aynı soru var: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru var mı?

EKPSS tercih başvuruları 13 Ocak'ta başladı, 19 Ocak'ta son buluyor. Hala başvurularını yapmayanlar için son gün... Öte yandan tercihlerini tamamlayanlar ise "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

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