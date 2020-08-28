Ekrem İmamoğlu’nun gerçek dışı iddiasına Başkan Yasin Kartoğlu’ndan cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir ziyareti sırasında Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Aktivite Merkezi BAKMER’in kapılarının yüzüne kapatıldığını iddia etti. Bu asılsız iddia, sosyal medyada servis edilen bir videoda İmamoğlu tarafından dillendirildi. İmamoğlu’nun gerçeği yansıtmayan sözlerine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya üzerinden cevap verdi.

“YEMEĞE GELSEYDİNİZ AĞIRLARDIK”

Başkan Kartoğlu, İBB Başkanı’nın asılsız sözlerine, sosyal medya platformu üzerinden şu sözlerle cevap verdi;

“İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'nerede bu insanlar?' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile yemek yerdik.”