Ekrem İmamoğlu'nun son durumu! Bakan Koca açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz.