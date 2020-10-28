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28.10.2020 - 20:33 |

Ekrem İmamoğlu'nun son durumu! Bakan Koca açıkladı

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun son durumu! Bakan Koca açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz.

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Son dakika... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
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