28.10.2020 - 20:33 |
Ekrem İmamoğlu'nun son durumu! Bakan Koca açıkladı
Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: ''İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır''