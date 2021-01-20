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20.01.2021 - 10:24 | | DHA

Eksi 17 derece! Kızılırmak kısmen dondu

Sivas'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Kızılırmak'ın bazı kısımları, buz tuttu.

Eksi 17 derece! Kızılırmak kısmen dondu

Sivas'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı, sabah saatlerinde eksi 17 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu. Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde, ırmağın tamamen buzla kaplandığı görüldü. Irmak çevresinde oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu. Ayrıca il genelinde, 99 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise sürüyor.

İmranlı ilçesinde de Kızılırmak, tamamen buz tuttu. İlçede soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, binalarda buz sarkıtları oluştu. Bölge halkı, il genelinde soğuğun aniden geldiğini belirterek, bu havalara alışkın olduklarını söyledi.

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