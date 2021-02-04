EKYS 2021 başvuru ve sınav tarihi ne zaman? EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için heyecan dorukta. Öncelikle başvuru işlemleri alınacak olan EKYS'nin başvuru tarihleri, sınav tarihi, sonuç tarihi belirlendi. Peki EKYS başvuruları ne zaman başlıyor? EKYS sınavı ne zaman? EKYS başvuru ücreti ne kadar? İşte EKYS hakkında bilinmesi gerekenler...

EKYS BAŞVURU TARİHİ 2021 NE ZAMAN?

EKYS başvuru işlemleri 5 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak, 11 Şubat 2021 tarihinde EKYS başvuruları sona erecek. Geç başvurular ise 16 Şubat 2021'de yapılabilecek.

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKYS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında ne kadar olduğu belli olacak. EKYS kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz başvuru ücretini haberimize ekleyeceğiz.

2020 Yılında EKYS ücreti 200 TL idi.

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sonuçları 7 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.