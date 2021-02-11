MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri EKYS başvuru ve geç başvuru tarihleri 2021 | EKYS başvuru ve geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
ABONE OL
11.02.2021 - 15:08 |

EKYS başvuru ve geç başvuru tarihleri 2021 | EKYS başvuru ve geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

EKYS başvuru işlemler, 5 Şubat 2021 tarihinde başladı. 11 Şubat bugüne kadar devam eden başvuru işlemleri yoğun ilgi görüyor. Henüz başvuru yapmamış adaylar EKYS başvuru ücretini sorgularken, bugüne başvurusunu yetiştiremeyecek adaylar EKYS geç başvuru günü ne zaman ve EKYS geç başvuru ücreti ne kadar öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiler...

EKYS başvuru ve geç başvuru tarihleri 2021 | EKYS başvuru ve geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan EKYS başvuruları 5-11 Şubat tarihleri arasında tamamlanacak. Ardından başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günü başlayacak. Daha sonra ise sınav günü gelecek. Peki EKYS ne zaman, EKYS başvuru tarihleri ve geç başvuru günü ne zaman, ücreti ne kadar?

EKYS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

EKYS geç başvuru günü 16 Şubat 2021 tarihidir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (337,5 TL)
yatıracaklardır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

EKYS NE ZAMAN?

2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet