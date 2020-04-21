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21.04.2020 - 16:36 |

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Toplumumuzda atasözlerinin yeri her zaman ayrı tutulmuştur. Yol gösterici ve bilgece sözler olmaları bunun en büyük nedenidir. El elden üstündür de bu atasözlerinden biridir. Yazımızda bu atasözünün konusu ele alınacak. Bu konuda kısaca TDK'ya bakmakla beraber atasözünün anlamını halk tarafından da nasıl kullanıldığına dair tüm bilgileri derledik.

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

 El elden üstündür atasözü genel olarak egonun kötü bir şey olduğunu ve hiçbir zaman en yükseğe çıkamayacak olduğumuzu anlatmaktadır. Bu konunun detaylarına inecek olursak:

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir?

El elden üstündür atasözünün sözlük anlamına baktığımızda 'her şeyin daha iyisi bulunmaktadır' sonucuna ulaşabiliriz. Tabii ki atasözlerinin anlamları sözlükteki anlamlarıyla benziyor olsalar bile halk arasında bilinen anlamları daha kapsamlı ve detaylıdır.

Atasözlerinin gerçek özellikleri geçmişteki insanların deneyimlerini, tecrübe ettikleri iyi veya kötü olayları bizlere aktarmaktır. Bu hususta en çok bilinenlerden biri de 'el elden üstündür' atasözüdür.

Kısaca Atasözü Açıklaması

'El elden üstündür' atasözünün halk arasındaki anlamı; 'bir işte ne kadar iyi iseniz veya kendinize aşırı bir güveniniz var ise unutmayınız ki her zaman sizden daha iyi birileri vardır' anlamına gelmektedir.

 

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