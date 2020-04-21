El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu için el elin eşeğini türkü çağırarak arar atasözü ‘Kimsenin sıkıntısına çare olacak olan kişi, bunu acı hissederek değil zevk ve eğlence duyarak gerçekleştirir,’ şeklinde tabir edilmektedir.



El Elin Eşeğini Türkü Çağırarak Arar Atasözünün Anlamı Nedir?



Herkes ancak kendi işine canla başla sarılır ve ona çare üretir. Fakat bir kimsenin sorununa çare üretecek olan kimse, bunu yüreğinde acı duyarak değil aksine eğlence ve zevkinden geri kalmadan gerçekleştirir. Bu anlamı ifade etmek için ise el elin eşeğini türkü çağırarak arar atasözü kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Bir şeyleri anlatabilmek için geçmişten günümüze gelmiş olan atasözleri kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde el elin eşeğini türkü çağırarak arar atasözü geliyor. Çok bilinmese bile başkadır için yapılacak olan yardım konusunda, onlar kadar hissetmeden eğlencesine yapılacağı dile getirilir.