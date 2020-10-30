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30.10.2020 - 12:44 | | İHA

El freni çekilmeyen otomobil gölete uçtu!

Niğde’de el freni çekilmeyen otomobil, gölette uçtu. Otomobil daha sonra traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı.

El freni çekilmeyen otomobil gölete uçtu!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi'nde meydana geldi. El freni inik unutulan Toros marka otomobil, gölete girdi. Bir süre sonra gölette batmaya başlayan otomobil, traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı.

Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da olası bir faciayı engelledi.

 

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