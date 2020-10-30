El freni çekilmeyen otomobil gölete uçtu!

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi'nde meydana geldi. El freni inik unutulan Toros marka otomobil, gölete girdi. Bir süre sonra gölette batmaya başlayan otomobil, traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı.
Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da olası bir faciayı engelledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi'nde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Erdoğan, "Taksim Camisi ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair bilgi aldım AKM'yle ilgili 2021'in altıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var" dedi.