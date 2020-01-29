MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ depreminde 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları!
ABONE OL
29.01.2020 - 09:30 | | İHA

Elazığ depreminde 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları!

Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği bir çok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın arasındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Elazığ 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları!
Elazığ 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları!
Elazığ 11 kişinin öldüğü 2 binanın yıkılma anları!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’ndeki 5’er katlı Aykent ve Kalay apartmanında 11 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı çalışmasıyla sağ olarak kurtarılmıştı. O iki binanın arasında bulunan bir başka apartmanın alt katındaki Selahattin Çetin’e ait iş yerinin güvenlik kamerası, deprem anını ve binaların yıkılmasıyla oluşan toz bulutlarını saniye saniye kaydetti.

İHA muhabirinin elde ettiği o görüntülerde, caddeden geçen bir araç son anda geri vitese takarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu, yaşlı bir çiftin ise toz bulutları arasında kendini sokağa attığı yer aldı. Ayrıca iş yerindekilerin panikle kaçışları ve ne yapacaklarını bilememeleri görüntülere anbean yansıdı.

İki binanın yaklaşık 1’er dakika arayla yıkıldığı kamera kayıtlarıyla net olarak görünürken, o sırada ileri veya geri gitmeyip ortada kalan otomobildekiler ise olayı ucuz atlatması dikkat çekti.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber