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19.08.2020 - 15:49 | | DHA

Elazığ Valisi Yırık'dan korkutan açıklama! Bugünkü vaka sayısı, 1-2 hafta öncesinden fazla

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunarak, "Bugünkü vaka sayısı, 1-2 hafta öncesinden fazla. Eğer tedbirlere dikkat etmezsek sayının artabileceğine dikkat çekiyoruz" dedi.

Elazığ Valisi Yırık'dan korkutan açıklama! Bugünkü vaka sayısı, 1-2 hafta öncesinden fazla

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, bugün ülke genelinde yapılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler, Elazığ'da Vali Erkaya Yırık'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Beraberindeki Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ile denetimlere katılan Vali Yırık, esnaf ve vatandaşa koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yırık, Elazığ'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla düğün saatlerinde kısıtlama getirildiğini söyledi. Yırık, "Düğün, tören, nişan, kına gibi bu tür etkinlikleri 3 saat ile kısıtlanması kararı verdik. Bununla birlikte taziyelerin açık alanlarda, çadırlarda ve benzeri mekanlarda olmasının uygun olmadığına karar verdik. Vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar cenazeleri olan vatandaşlarımıza telefon ile taziye bildirmelerinin en sıhhatli tedbir olduğunu yöntem olduğunu pandemi kurulumuzda kararlaştırdık. Zaman zaman maskesini takmayan, mesafe hususuna çok dikkat edemeyen vatandaşlarımızın olduğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Ama biz ısrarla bilinçlendirmeye, rehberlik etmeye devam ediyoruz. Bugünkü vaka sayısı 1-2 hafta öncesinden fazla. Eğer tedbirlere dikkat etmezsek bu vaka sayısının da artabileceğine dikkat çekiyoruz. Kendimizden tedbirleri dışa doğru yansıtırsak ben sonucun iyi olacağını öngörüyorum. İnşallah daha da iyi olacaktır" diye konuştu.

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