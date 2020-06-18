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18.06.2020 - 13:28 | | DHA

Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi Kaymakamlığı’ndan Elazığ Valiliği görevine atanan Erkaya Yırık, sabah saatlerinde Elazığ’a geldi.

Elazığ'a atanan Vali Erkaya Yırık, görevine başladı

Vali Yırık'ı Elazığ Valilik binası önünde il protokolü karşıladı. Vali Yırık yaptığı açıklamada, "Milletçi ve devletçi geleneğine sahip, kültürel ve tarihi yapıları çok fazla olan, bu güzide ilimizde uyum anlayışı, birlik ve beraberlik ve yönetişim ilkeleri ile birlikte Elazığ'ımıza milletvekillerimiz, belediye başkanımız, seçilen arkadaşlarımız, oda başkanlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ve tüm vatandaşlarımızla inşallah güzel hizmetler bırakmak ve hayırla yad edilmek inşallah bizlere kısmet olur. Bugüne kadar yürütmekte olduğum vatandaş odaklı, insanlarımızın mutluluğu ve onları onurlandırmak olan temel ilkelerimi inşallah bundan sonra da Elazığ'ımızda sürdürmeyi arzu ediyorum" dedi.

İstanbul'u sağanak ve dolu vurduGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oluyor. Bağcılar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
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