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02.02.2020 - 11:23 | | AA

Elazığ'da ağır hasar gören binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da ağır hasar gören binanın çökme anı kamerada!

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı.

Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü.

Çevrede korku ve paniğe neden olan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

 

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