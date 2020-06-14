14.06.2020 - 11:46 | | DHA
Son dakika: Elazığ'da aranan FETÖ şüphelisi kadın köy evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı
Son dakika haberi... Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan aranan kadın doktor A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Elazığ'da aile hekimi olarak görev yaparken 2016 yılında terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen A.İ.'nin merkeze bağlı Örençay köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda A.İ., kaldığı evin merdiven altında yaptığı gizli odada yakalanarak, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.İ.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Minik Özge'nin sözleri babasının içini yakıyorAntalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "'Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.