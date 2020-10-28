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28.10.2020 - 11:06 | | AA

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 kişiden 15'i tutuklandı.

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 15 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 57'si aranan olmak üzere 96 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 15'ü tutuklandı, 81'i serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 7 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda biri kurusıkı ve ikisi ruhsatsız 3 tabanca, 31 uyuşturucu hap, 21 gram toz esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.
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