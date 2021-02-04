04.02.2021 - 16:19 | | AA
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı
Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da, bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulamasının ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de bir kişide Kovid-19 tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri çalışma başlattı.
Edirne'de kırmızı alarm: Aşırı yağış ve karların erimesiyle tehlike büyüdü...Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde suyun akışını önlemek amacıyla setler kurmak için çalışma başlattı.