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02.05.2020 - 17:01 | | DHA

Son dakika haberler: Elazığ'da aniden bastırdı! Alt geçitte zor anlar...

Son dakika haberlere göre, Elazığ'da sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte, araçlarıyla mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyunca süren yağış nedeniyle Rüstem Paşa Caddesi'ndeki alt geçit suyla doldu. Beraberinde çocukları Emir Tuğra ve Fatmanur Altungök olan Yasemin Altungök'ün kullandığı 07 MGZ 23 plakalı cip, alt geçitte mahsur kaldı. Anne, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını yarım saat süren çalışmayla kurtardı.

Son dakika haberler: Elazığda aniden bastırdı Alt geçitte zor anlar...

Başkent’te aniden bastıran dolu sürücülere zor anlar yaşattıBaşkentte aniden bastıran yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı. Yollar su birikintileriyle doldu.
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