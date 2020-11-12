12.11.2020 - 14:16 | | AA
Elazığ'da 'dur' ihtarına uymayan 3 uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
Elazığ'da, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu K.A, E.Z. ve F.K'nin il dışından Elazığ'a araçla uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri suçüstü yakalamak için bulundukları aracı jandarma kontrol noktasında durdurmak istedi.
Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamacanın ardından yol güzergahında bekleyen ekiplerce kent merkezine girmeden durduruldu.
Narkotik köpek "Kadeh" ile araçta yapılan aramada 850 gram kubar esrar geçirildi.
Gözaltına alınan K.A, E.Z. ve F.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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