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12.11.2020 - 14:16 | | AA

Elazığ'da 'dur' ihtarına uymayan 3 uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

Elazığ'da, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Elazığ'da 'dur' ihtarına uymayan 3 uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu K.A, E.Z. ve F.K'nin il dışından Elazığ'a araçla uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri suçüstü yakalamak için bulundukları aracı jandarma kontrol noktasında durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamacanın ardından yol güzergahında bekleyen ekiplerce kent merkezine girmeden durduruldu.
Narkotik köpek "Kadeh" ile araçta yapılan aramada 850 gram kubar esrar geçirildi.

Gözaltına alınan K.A, E.Z. ve F.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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