MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı
ABONE OL
09.05.2020 - 05:15 | | AA

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muş'tan hasta getiren sürücüsünün adı belirlenemeyen 49 AJ 120 plakalı ambulans, Cahit Dalokay Caddesi'nde Oktay Aktaş'ın kullandığı 16 DU 512 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada onkoloji hastası olduğu öğrenilen Hanım Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü, bir sağlık görevlisi ile hasta refakatçisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ’da hasta nakli yapan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçişinde TAK'lar kuruluyor

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Sıradaki Haber