MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da heyelan nedeniyle tren raydan çıktı!
ABONE OL
21.03.2020 - 15:17 | | İHA

Elazığ'da heyelan nedeniyle tren raydan çıktı!

Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.

Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi.

Elazığda heyelan nedeniyle tren raydan çıktı

Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı. 80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.
Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Elazığ'da heyelan nedeniyle tren raydan çıktı!Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Hizmetçiler dizisi 3. yeni bölüm ile bu akşam ekrana geliyor

Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Hizmetçiler dizisi 3. yeni bölüm ile bu akşam ekrana geliyor

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber