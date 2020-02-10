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10.02.2020 - 14:32 | | AA

Elazığ'da iki katlı konteynerlar kuruluyor!

Elazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.

Elazığ'da iki katlı konteynerlar kuruluyor!
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor!
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor!
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor!
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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar hummalı çalışma  yürütüyor.

Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı  mevkisindeki konteyner kentler oluşturuluyor.

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de alt yapı çalışmaları sürerken Kırklar ve  Doğukent'te il dışından TIR'larla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten  oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle iki katlı konteyner kuruluyor.

 

 

 

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyorElazığ'da vatandaşların geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor.
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