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22.12.2020 - 12:14 | | İHA

Elazığ'da ilginç görüntü! Yiyerek ispatlamaya çalıştı

Elazığ’da gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri boş bir dükkanda, bozuk ve küflenmiş 1,5 ton hurma ele geçirdi. Dükkan mühürlenirken hakkında işlem yapılan şahıs ise hurma yiyerek zabıta ekiplerine bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı.

Elazığ'da ilginç görüntü! Yiyerek ispatlamaya çalıştı

Zabıtaya gece sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde boş bir dükkanın açık olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarayatik Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesindeki o dükkana baskın yaptı. Yapılan baskında paket içerisinde piyasaya sürülmek üzere 1,5 ton bozulmuş ve küflenmiş hurma ele geçirildi.

Hurmaların Van’da ikamet eden 58 yaşındaki İ.Y. tarafından İran'dan kaçak olarak getirildiği ve Elazığ’da satışa sunulacağı öğrenildi. Zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Denetim ve Numune birimine bildirdi. Olay yerine gelen uzman ekipler, analiz için numune aldı. İşlemlerin ardından zabıta ekipleri, İ.Y. hakkında tutanak tutup dükkanı mühürledi.

Bu sırada hakkında işlem yapılan şahıs, zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen hurma yiyerek malların bozuk olmadığını inandırmaya çalıştı.

Elazığda ilginç görüntü Yiyerek ispatlamaya çalıştı

Elazığda ilginç görüntü Yiyerek ispatlamaya çalıştı

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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