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22.11.2020 - 12:31 | | DHA

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Keklikdere köyünde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından kazı malzemeleriyle yakalanarak, gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Keklikdere köyü Konak mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan F.A., M.N.Y., A.S.A., M.A.Ö. ve Y.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

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