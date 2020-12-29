Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Cebrail Sağlam yönetimindeki 23 ABV 993 plakalı beton pompa kamyonu, Mehmet Ziya Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton pompa aracı yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
'Yılın doktoru' seçilmişti! Gözyaşlarıyla veda ettilerBursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, gözyaşları içinde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doktor Durmuş, geçen yılın en başarılı hekimi seçilmiş, ödülünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.