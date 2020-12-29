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29.12.2020 - 15:10 | | DHA

Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Elazığ'da, beton pompa kamyonunun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyon otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı'nda meydana geldi. Cebrail Sağlam yönetimindeki 23 ABV 993 plakalı beton pompa kamyonu, Mehmet Ziya Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton pompa aracı yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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