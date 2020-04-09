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09.04.2020 - 17:05 | | İHA

Elazığ’da karantina noktası 11'e yükseldi

 Elazığ’da corona virüs sebebi ile bir site de 8 katlı bir blok karantinaya alındı. Elazığ’da karantinaya alınan nokta sayısı 11'e yükseldi.

Elazığ’da karantina noktası 11'e yükseldi


Corona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 4 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı.

Bugün ise merkeze bağlı Ataşehir, Olgunlar ve Aksaray Mahallelerinde bulunan 3 apartmanın ardından Sürsürü mahallesinde bulunan bir sitede de 8 katlı bir blokta karantina süreci başladı.

Sitede şüpheli vakanın test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler siteyi karantina altına aldı.

Polisler, tedbir aldığı sitenin giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekip nöbet tutmamaya başladı.

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